Buchautor

Martin Dolejs

Martin Dolejš, 1969 in der CSSR geboren, flüchtete mit seinen Eltern 1980 über Jugoslawien und Österreich nach Baden Württemberg. Er studierte Literatur und Film in Erlangen sowie Drehbuch an der dffb in Berlin. Seit 1998 arbeitet er als freier Drehbuchautor in München.