Buchautor

Markus Tiedemann

Markus Tiedemann, geboren 1970 in Hamburg, ist ein deutscher Philosoph, Fachdidaktiker und Jugendbuchbuchautor. Er studierte Philosophie, Psychologie, Geschichte und Erziehungswissenschaft in Hagen und Hamburg. Zu seinen Schwerpunkten zählen Philosophiedidaktik, ethische Orientierung in der Moderne, Migrationsfragen, Philosophieren mit Kindern, empirische Bildungsforschung und Rechtsextremismus. Zusammen mit Volker Steenblock und Bettina Bussmann ist Tiedemann Vorsitzender des "Forums für Didaktik der Philosophie und Ethik" innerhalb der Deutschen Gesellschaft für Philosophie. Er ist Mitherausgeber der "Zeitschrift für Didaktik der Philosophie und Ethik".