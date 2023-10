Buchautor

Marie Theres Relin

Marie Theres Relin wurde 1966 in München in eine Künstlerfamilie geboren, ihre Mutter ist Maria Schell, ihr Vater Veit Relin, ihr Onkel Maximilian Schell. Ihre Karriere als Schauspielerin endete, als sie sich in den Dramatiker Franz Xaver Kroetz verliebte. Mit nur 28 Jahren schon dreifache Mutter, führte sie fortan erfolgreich das Familienunternehmen - bis zur Scheidung 2006. Dank ihrer "Hausfrauenrevolution" erschrieb sie sich ihre Unabhängigkeit, einen neuen Beruf und mutierte sogar zur Bestsellerautorin. Sie versteht sich als Frauenrechtlerin und wird nicht müde, sich immer wieder neu zu erfinden, beispielsweise als Reiseveranstalterin oder mit ihren Region18-Kinoevents (u. a. "Kino Frauen aller Kulturen"). Relin lebt in Wasserburg am Inn und auf Teneriffa.