Buchautor

Marie Malcovati

Marie Malcovati, geboren 1982, studierte Theater- und Filmwissenschaften an der University of Manchester und Drehbuch an der Filmakademie Baden-Württemberg. Nach längeren Aufenthalten in Italien, Frankreich und Großbritannien arbeitet sie auch als Übersetzerin. Neben Drehbüchern und Radiofeatures schreibt sie Kurzgeschichten und Romane. Ihr Debütroman "Nach allem, was ich beinahe für dich getan hätte" erschien 2016. Marie Malcovati lebt in der Nähe von Freiburg.