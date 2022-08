Buchautor

Maria Edgeworth

Maria Edgeworth, geboren 1767 in Black Bourton, UK, war eine der erfolgreichsten Autorinnen ihrer Epoche und soll u. a. Sir Walter Scott und Jane Austen beeinflusst haben. Sie verwaltete gemeinsam mit ihrem Vater dessen Landsitz in Irland und widmete sich neben dem Schreiben verschiedenen Sozialprojekten. Neben mehreren Romanen verfasste sie Kinderbücher und Abhandlungen zu Erziehungsfragen.Edgeworth starb 1849 in Edgeworthstown, Irland.