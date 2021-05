Buchautor

Maria Casares

Maria Casarés, geboren 1922 in A Coruna, Sapnien, wurde laut Wikipedia von ihrem Vater Santiago Casares Quiroga, einem Ministerpräsidenten während der Zweiten Spanischen Republik, bei Ausbruch des spanischen Bürgerkrieges 1936 nach Frankreich gebracht. Dort lernte sie das Schauspielerhandwerk. Berühmt wurde sie durch ihren Auftritt in dem Film "Kinder des Olymp". Casares wirkte mit in zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen, vor allem aber bei vielen Theaterarbeiten an verschiedenen Pariser Bühnen. Sie starb in Alloue, Frankreich.