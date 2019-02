Buchautor

Mareike Vennen studierte Kultur- und Theaterwissenschaft sowie Französische Philologie in Berlin und Paris. Ihre Dissertation, die sie im Mai 2016 verteidigt hat, untersucht das Aquarium als Objekt und Akteur der Wissens- und Mediengeschichte im 19. Jahrhundert. Derzeit arbeitet sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Kunstgeschichte der Technischen Universität Berlin im Rahmen des BMBF-geförderten Forschungsprojektes "Dinosaurier in Berlin".