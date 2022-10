Buchautor

Maggie Haberman, geboren 1973, schrieb von 1996 an als Reporterin für die "New York Post" und die "New York Daily News", dann auch für das Magazin "Politico". 2015 wurde sie Korrespondentin der "New York Times" für das Weiße Haus. Bekannt ist sie für ihr umfangreiches Wissen über Donald Trumps Werdegang, seine Methoden und seine Organisation. Für ihre Berichterstattung über Russlands Manipulation der US-Wahl 2016 erhielt sie zusammen mit ihren NYT-Kollegen 2018 den Pulitzer-Preis.