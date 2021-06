Buchautor

Lutz Mauersberger

Lutz Mauersberger wurde 1965 in Berlin geboren. Er studierte Architektur in Weimar. Bis 2010 arbeitete er in verschiedenen Architekturbüros mit dem Schwerpunkt Bauliche Denkmalpflege in Deutschland und Norwegen. Seit 2010 konzentriert er sich auf Forschungen und Recherchen zu Berlin-Mitte und sein 1978 gegründetes Berlin-Mitte-Archiv. Dieses Archiv ist die größte private Sammlung von Fotografien und Dokumenten zum heutigen Ortsteil Mitte. Lutz Mauersberger war von 1997 bis 2009 Sprecher der Betroffenenvertretung im Sanierungsgebiet Rosenthaler Vorstadt und ist Mitautor der Publikation "Die Privatsynagoge Beth Zion". Er ist Mitglied der Planungsgruppe Stadtkern im Bürgerforum Berlin e.V.