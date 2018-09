Buchautor

Louise O'Neill

Louise O'Neill, geboren 1985 in Irland, hat über Themen wie Feminismus, Body Shaming und Selbstbestimmung geschrieben und mit ihren Büchern zahlreiche Preise gewonnen. Sie lebt und arbeitet in West Cork, Irland, hat eine wöchentliche Kolumne im Irish Examiner und ist ein häufiger Gast in Fernseh- und Radiosendungen.