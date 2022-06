Buchautor

Lorena Salazar

Lorena Salazar Masso, 1992 in Medellín in Kolumbien geboren, hat Creative Writing an der Escuela de Escritores in Madrid studiert. Sie hat bisher Kurzgeschichten veröffentlicht. "Der Fluss ist eine Wunde voller Fische" ist ihr erster Roman, der große Aufmerksamkeit erfahren hat, und in zahlreichen Ländern weltweit erscheint.