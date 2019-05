Buchautor

Liza Ryan

Liza Ryan, geboren 1965 in Virginia, lebt und arbeitet heute in Los Angeles. Sie studierte Literatur und Fotografie am Dartmouth College und an der California State University Fullerton. Ryan hat in zahlreichen Einzel- und Gruppenausstellungen ausgestellt, darunter im Rijksmuseum, im Getty Centre und auf der Biennale von Sydney. Bedeutende öffentliche und private Sammlungen wie das Los Angeles County Museum of Art, das Museum of Fine Arts in Houston und das J. Paul Getty Museum beherbergen ihre Arbeiten.