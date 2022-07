Buchautor

Linde Faas

Linde Faas, geboren 1985 in Zeist, Niederlande studierte Animation an der St. Joost-Kunstakadamie in Breda. Heute arbeitet sie hauptsächlich als Illustratorin von Kinderbüchern und als freie Künstlerin mit den Schwerpunkten Grafik und Zeichnung.