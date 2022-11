Buchautor

Lidija Dimkovska

Lidija Dimkovska, geboren 1971 in Skopje, Nordmazedonien (damals Jugoslawien), studierte Komparatistik an der Universität Skopje, promovierte über den rumänischen Dichter Nichita Stănescu an der Universität Bukarest. Sie lebt und arbeitet gegenwärtig als Lyrikerin, Essayistin und literarische Übersetzerin in Ljubljana, Slowenien.