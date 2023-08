Rowohlt Verlag, Hamburg 2023

ISBN 9783498002947, Gebunden, 368 Seiten, 24.00 EUR

Aus dem Italienischen von Annette Kopetzki. Eine Frau über sechzig lebt in sich selbst zurückgezogen in einem Haus am Tiber, am Stadtrand von Rom. Eines Tages bekommt sie neue Nachbarn. Eine Familie…