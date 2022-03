Buchautor

Legacy Russell

Legacy Russell, geboren in New York City, ist eine amerikanische Kuratorin und Autorin. Im Jahr 2021 kündigte die Institution für Performance- und experimentelle Kunst The Kitchen Russell als nächsten Geschäftsführerin und Chefkuratorin der Organisation an. Von 2018 bis 2021 war sie stellvertretende Kuratorin für Ausstellungen im Studio Museum in Harlem.