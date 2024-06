Buchautor

Larissa Reissner

Larissa Reissner, geboren 1895 in Lublin, gestorben 1926 in Moskau, war schon jung berühmt, als Reporterin, Schriftstellerin, Revolutionärin. Trotzki und Gorki bewunderten sie, Pasternak nahm sie zum Vorbild seiner Lara in "Doktor Schiwago". Reissners früher Tod 1926 beflügelte die Legende. Sie schrieb über den Russischen Bürgerkrieg, an dem sie selbst als Kommissarin der Wolga-Flotte teilnahm, oder über Afghanistan, wobei sie die klassische Reisereportage mit Weltpolitik kombinierte. Im Herbst 1923 kam sie in die junge Weimarer Republik.