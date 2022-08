Buchautor

LaToya Ruby Frazier

LaToya Ruby Frazier wurde 1982 in Braddock, Pennsylvania, USA, geboren. Ihre künstlerische Praxis umfasst eine Reihe von Medien, darunter Fotografie, Video und Performance, und konzentriert sich auf die Verknüpfung von sozialer Gerechtigkeit, kulturellem Wandel und Kommentaren zur amerikanischen Erfahrung. In verschiedenen miteinander verknüpften Werkgruppen setzt sich Frazier in Zusammenarbeit mit den Menschen, die in ihren Kunstwerken vorkommen, mit Industrialisierung, der Wiederbelebung des Rust Belt, Umweltgerechtigkeit, dem Zugang zu medizinischer Versorgung, Familie und kommunaler Geschichte auseinander. Ihre Arbeiten sind in zahlreichen nationalen und internationalen Museumssammlungen vertreten. Frazier wurde unter anderem mit dem Guggenheim Fellowship (2014) und dem MacArthur Fellowship (2015) ausgezeichnet. Ihr erstes Buch, "The Notion of Family" (2014), wurde mit dem International Center for Photography Infinity Award ausgezeichnet. Frazier ist außerordentliche Professorin für Fotografie an der School of the Art Institute of Chicago, wo sie derzeit lebt und arbeitet.