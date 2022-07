Buchautor

Kristina Gorcheva-Newberry

Kristina Gorcheva-Newberry wuchs in Moskau auf, studierte dort an der Staatlichen Linguistischen Universität und arbeitete anschließend als Lehrerin und Dolmetscherin, bevor sie in die Vereinigten Staaten emigrierte, wo sie Englisch und Kreatives Schreiben studierte.