Buchautor

Kristin Warnke

Kirstin Warnke, geboren 1981 in Berlin, studierte an der Freien Universität Berlin Theaterwissenschaften und Anglistik. Sie ist Mitglied der Künstlergruppe "A Rose Is" und spielte in Produktionen von Christoph Schlingensief an der Volksbühne Berlin. Im Jahr 2013 absolvierte sie die von Frank Elstner geleitete "Masterclass" und gründete den YouTube-Kanal "Kikki Mora", für den sie eigene Videos herstellt, welche zum Teil auch auf zuio.tv zu sehen sind. Als Autorin und Hauptdarstellerin der Comedyserie "Frau Dingens will zum Fernsehen" und "The Dingens Show" war sie seit 2014 auf Tele 5 zu sehen. In der Musiktheaterinszenierung idem am Theater Hebbel am Ufer berichtete sie aus ihrer "fake-fiktiven" Biographie als ihr alter Ego "Katharina Wilke". Von 2016-2021 ist sie regelmäßig in der ARD-Satiresendung Extra 3 aufgetreten, als sie selbst, aber auch in Rollen wieder burschikosen Parteienforscherin Ute Rehbein und als "Marlies Heidel" in Anspielung auf die AfD-Politikerin Alice Weidel. Zur Zeit ist sie zu sehen an der Komödie-Berlin in "Der Chinese", im Kino in "Als Susan Sontag im Publikum saß" (RPKahl) und in "Schlingensief - in das Schweigen hineinschreien." Freie Autorin bei der FAS, Dozentin an der DEKRA Medienhochschule für das Genre Komödie.Theater-Engagements am HAU1, Ballhaus Ost, Tribüne Berlin, BAT, Theaterdiscounter, Theater unterm Dach, Theater in der Basilika, Komödie am Kurfürstendamm im Schillertheater.