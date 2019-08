Buchautor

Kevin Kwan

Kevin Kwan wurde 1973 in Singapur geboren und zog als Kind mit seiner Familie in die USA. "Crazy Rich Asians" ist sein Debüt und Auftakt zu einer Trilogie. Der Roman wurde 2018 von Jon M. Chu verfilmt. Kevin Kwan lebt derzeit in New York und kennt das in seinen Romanen beschriebene kuriose Milieu aus eigener Erfahrung. "Die Realität ist verrückter", sagt er.