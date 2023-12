Buchautor

Katharina Bluhm

Katharina Bluhm, geboren 1961, ist eine deutsche Soziologin. Nach dem Studium an der Humboldt-Universität zu Berlin und der Lomonossow-Universität Moskau wurde Bluhm 1987 an der Humboldt-Universität promoviert und habilitierte sich 2004 für das Fach Soziologie an der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Von 2008 bis 2011 lehrte sie als Professorin für Wirtschaftssoziologie an der Universität Osnabrück. Seit Oktober 2011 lehrt sie als Professorin für Soziologie mit Schwerpunkt Osteuropa an der Freien Universität Berlin.