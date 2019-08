Buchautor

Karl Ristikivi

Karl Ristikivi, geboren 1912 in Uue-Varbla, Livland, gestorben 1977 in Stockholm, studierte Geografie an der Universität in Tartu. Nebenbei schrieb er Geschichten und Erzählungen, die in estnischen Zeitungen veröffentlicht wurden. Bekannt wurde er durch seine Kinderbücher und Familienromane, die als "Tallinner Trilogie" zusammengefasst werden können. Während der zweiten sowjetischen Besetzung 1944 floh Ristikivi aus seinem Heimatland nach Schweden und lebte dort als Exilschriftsteller bis zu seinem Tod 1977. Er schrieb weiterhin Prosa und Romane und schloss mit dem 1953 erschienenen Roman "Die Nacht der Seelen" an die literarische westliche Moderne an.