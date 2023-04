Buchautor

Karen Folger Jacobs

Karen Folger Jacobs, 1940 in Cleveland geboren, machte ihren Abschluss am Antioch College und an der Boston University, bevor sie an der University of California, Berkeley, in Erziehungswissenschaften promovierte, wo sie später an der Fakultät tätig war. Als zugelassene Therapeutin wurde Jacobs in die President's New Freedom Commission on Mental Health in Washington, DC, berufen und berät Bundesbehörden in Gesundheitsfragen. Jacobs lebt und arbeitet derzeit in Berkeley, Kalifornien.