Julia Willmann

Julia Willmann, geboren 1973, schreibt für Kinder und Erwachsene. Ihre Texte wurden in Anthologien und Literaturzeitschriften veröffentlicht, ehe 2017 ihr Romandebüt "was es ist" (fontis Verlag) erschien. Die Arbeit an "Rascha und die Tür zum Himmel" wurde mit dem Amanda-Neumayer-Stipendium 2018 gefördert und für den Korbinian Paul-Maar-Preis nominiert. Neben ihrer schriftstellerischen Arbeit ist Julia Willmann in der Filmbranche tätig und entwickelt Serien und Filme für Kino und Fernsehen. Sie lebt mit ihrer Familie in Berlin.