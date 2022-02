Buchautor

Jürgen Partenheimer

Jürgen Partenheimer, geboren 1947 in München, entwickelt sein Werk konsequent aus der Abstraktion und gehört international zu den herausragenden deutschen Künstlern seiner Generation. Er nahm an den Biennalen von Paris, São Paulo und Venedig teil und wurde für sein Werk vielfach ausgezeichnet, u. a. mit dem National Endowment for the Arts, New York, dem Preis der spanischen Kunstkritik, Madrid, dem Großen Preis für bildende Kunst NRW, Düsseldorf, dem Nirox Foundation Award, Johannesburg, sowie dem Distinguished Residency Award der Emily Carr University, Vancouver. Umfangreiche Publikationen erschienen u. a. zu Ausstellungen in der Pinakothek der Moderne in München, der Pinacoteca do Estado in São Paulo, und dem National Museum of Fine Arts in Peking.