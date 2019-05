Buchautor

Joseph Incardona

Joseph Incardona, geboren 1969 in Lausanne, hat zahlreiche Romane, Kurzgeschichten, Theaterstücke und Comics veröffentlicht und wurde mehrfach für seine Bücher ausgezeichnet. 2014 führte er zusammen mit Cyril Bron Regie beim Film "Milky Way". Er ist Dozent am Schweizerischen Literaturinstitut in Biel und lebt in Genf.