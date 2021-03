Buchautor

Josef Melzer

Josef Melzer, 1908 in Galizien geboren, floh er 1918 nach Berlin und 1933 vor den Nazis nach Palästina. Nach eine langen Odyssee, die ihn nach Frankreich, Russland und wieder nach Israel führte, kehrte er 1958 nach Deutschland zurück. In Köln geründete er den Melzer Verlag. Er starb 1984 und wurde in Darmstadt beerdigt.