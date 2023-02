Buchautor

Johannes Schild

Johannes Schild, geboren 1960, ist ein deutscher Komponist, Dirigent und Autor. Johannes Schild studierte Komposition und Musiktheorie an den Musikhochschulen Detmold und Würzburg bei Dietrich Manicke und Zsolt Gárdonyi sowie Dirigieren bei David de Villiers. Er ist Professor für Tonsatz, Komposition und Musiktheorie an der Hochschule für Musik und Tanz Köln und an der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK). Zu seinen musikalischen Werken gehören eine Vertonung des "Kleinen Prinzen" nach Saint-Exupéry. Er publizierte unter anderem über Dmitri Schostakowitsch.