Johannes Preiser-Kapeller

Johannes Preiser-Kapeller, geboren 1977, ist habilitierter Byzantinist und Globalhistoriker. Er lehrt und forscht an der Universität Wien sowie in der Abteilung Byzanzforschung / Institut für Mittelalterforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Seine Forschungsschwerpunkte sind die Geschichte und Sozialgeschichte des byzantinischen Reiches und des Mittelmeerraums im Vergleich und in der globalen Verflechtung der mittelalterlichen Welt, historische Netzwerkanalyse, Komplexitätsforschung und historische Migrationsforschung (Spätantike und Frühmittelalter). Des Weiteren beschäftigt er sich mit der Umwelt- und Klimageschichte des Mittelalters und der Geschichte der mittelalterlichen Kaukasusregion.