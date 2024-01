Johannes Drerup

Suhrkamp Verlag, Berlin 2023

ISBN 9783518300060, Taschenbuch, 468 Seiten, 28.00 EUR

Was macht eigentlich ein Kind zu einem Kind? Was ist eine gute Kindheit? Sollen Kinder an demokratischen Wahlen teilnehmen dürfen? Mit diesen und ähnlichen Fragen beschäftigt sich die Philosophie der…