Buchautor

Johanna Schaible

Johanna Schaible, 1984 geboren, studierte Design & Kunst an der Kunsthochschule in Luzern. Seit ihrem Abschluss mit dem Bachelor of Arts 2013 arbeitet sie als Künstlerin und Illustratorin in Bern. Außerdem ist sie künstlerische Leiterin des Kunstateliers Kidswest. Ihre Werke, die sich an der Schnittstelle von Illustration, Kunst und Design bewegen, wurden auf der ganzen Welt ausgestellt.