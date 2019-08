Buchautor

Jörg Stollmann

Jörg Stollmann, 1968 in Düsseldorf geboren, lebt und arbeitet als Architekt in Berlin und Zürich. Er studierte Architektur an der UdK Berlin und der Princeton University. Stollmann lehrt an der UdK Berlin und der ETH Zürich und ist Mitgründer von Instant Architekten und Urbaninform.