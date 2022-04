Buchautor

Jimi Tenor

Jimi Tenor, geboren 1965 in Lahti, Finnland als Lassi Lehto, ist ein finnischer Musiker, Komponist, Multiinstrumentalist und Regisseur. Seinen Künstlernamen entlieh er dem Kinderstar Jimmy Osmond und dem Tenorsaxophon. Nachdem er zunächst mit der Industrialband Jimi Tenor and his Shamans einige Alben veröffentlicht hatte, verließ er Finnland und lebte in Berlin und New York City.