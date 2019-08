Buchautor

Jess T. Dugan

Jess T. Dugan, geboren 1986 in Biloxi, Mississippi, USA, arbeitet als Fotografin zu den Themen Identität, Gender, Sexualität und Community through photographic portraiture. Sie studierte Fotografie und Kunstgeschichte am Columbia College Chicago, der Harvard University und dem Massachusetts College of Art and Design. Ihre Arbeiten wurden u.a. ausgestellt in der Smithsonian National Portrait Gallery und dem International Center of Photography und the Museum of Fine Arts in Boston. Daneben gibt Dugan Workshops in Fotografie. 2015 gründete sie das Strange Fire Artist Collective, um Arbeiten von Frauen, People of color und LGBTQ-Künstlern zu zeigen.