Buchautor

Jerry Schatzberg

Jerry Schatzberg, geboren 1927 in New York, begann seine Karriere als Filmregisseur in den 1970er-Jahren; daneben war und ist er bis heute auch als Fotograf tätig. In seinem Debütfilm "Puzzle of a Downfall Child" von 1970 spielten Faye Dunaway und Roy Scheider die Hauptrollen, "The Panic in Needle Park" von 1971 war der Durchbruch für Al Pacino und mit "Scarecrow" (dt. Asphaltblüten) gewann Jerry Schatzberg 1973 den Grand Prix von Cannes.