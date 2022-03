Buchautor

Jens Ullrich

Jens Ullrich, geboren 1968 in Tukuju/Tanzania, lebt in Berlin und betreibt neben seiner künstlerischen Tätigkeit den Ausstellungsraum Center-Berlin. Seine Arbeiten wurden in zahlreichen Ausstellungen gezeigt, u.a. im Kunstverein/Hannover, der Tate Modern/London, dem Museum Sztuki/Lotz, der Glucksman Gallery/Cork und dem Museum Abteiberg/Mönchengladbach. Er studierte an der Kunstakademie Düsseldorf und gründete 1999 gemeinsam mit Alex Jasch und Florian Baudrexel den Düsseldorfer Ausstellungsraum Alexanderstraße, der bis ins Jahr 2006 bestand.