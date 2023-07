Buchautor

Jen Wang

Jen Wang lebt als Cartoonistin, Autorin und Illustratorin in Los Angeles. Sie ist die Autorin von Der Prinz und die Schneiderin, Koko Be Good und Co-Autorin der New York Times-bestselling Graphic Novel In Real Life mit Cory Doctorow. Ihre Arbeiten sind außerdem im Los Angeles Magazine, The Believer, Hazlitt, Slate und McSweeney's erschienen. Sie hat auch für die Comic-Serien Adventure Time und Lumberjanes geschrieben. Außerdem ist sie Mitbegründerin und Organisatorin des jährlichen Festivals Comics Arts Los Angeles.