Buchautor

Jelena Schwarz

Jelena Schwarz wurde 1948 in Leningrad (heute Petersburg) geboren, ihre Mutter Dina Schwarz war eine berühmte Dramaturgin am Gorki-Theater. Jelena Schwarz schrieb schon sehr früh Gedichte, wurde jedoch nur bekannt in Leningrads inoffiziellem literarischen Lebens. Ab der Perestrojka veröffentlichte sie zahlreiche Gedichtbände. Jelena Schwarz verstarb 2010 in Petersburg.