Buchautor

Janos Terey

János Térey wurde 1970 in Debrecen geboren. Er studierte Ungarische Literatur und Geschichte und lebt in Budapest. Mit Lyrik wurde er seit 1990 bekannt, schrieb zahlreiche Dramen und Prosa. In seinem Werk greift Térey auch deutsche Mythen und die deutsche Vergangenheit auf, so in seinem Gedichtband "Drezda februárban" (Dresden im Februar), im Versroman "Paulus" und in der Dramentetralogie "Nibelung lakópark" (Der Nibelungen-Wohnpark). János Térey starb 2019.