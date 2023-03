Buchautor

Janina Ramirez

Janina Ramirez, geboren 1980, ist Kulturhistorikerin, Literatur- und Sprachwissenschaftlerin und Dozentin und Forscherin in Oxford, Winchester und Warwick. Sie ist in England zur Schule gegangen, hat sowohl polnische als auch irische Wurzeln und ist mit einem spanischstämmigen Schotten verheiratet. Als BBC-Sprecherin und Autorin von zahlreichen Fachartikeln und Sachbüchern vermittelt sie ihre umfangreiche Expertise und begeistert regelmäßig ein großes Publikum. Ramirez lebt mit ihrer Familie in Woodstock, UK.