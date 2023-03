Buchautor

Jana Bauer

Jana Bauer, geboren am 13. Oktober 1975 in Ljubljana ist eine slowenische Autorin, Übersetzerin und Redakteurin. Sie ist Bestsellerautorin für Kinderbücher. Die größte Popularität erlangte sie mit "Scary Fairy in Wicked Wood"(2011), das bisher in 17 Sprachen übersetzt wurde.