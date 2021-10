Buchautor

Jan Soeken

Jan Soeken, geboren 1980 in Bremen, studierte Comic und Illustration bei Anke Feuchtenberger an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg. Seine Comics und Illustrationen erschienen unter anderem in Zeit Leo, Le Monde diplomatique und Strapazin. Im November 2014 erschien sein Comicdebüt "Friends". Jan Soeken lebt und arbeitet in Hamburg.