Jan Novak

Jan Novák, geboren 1953, ist tschechisch-amerikanischer Schriftsteller, Drehbuch- und Theaterautor. Er hat unter anderem mit Miloš Forman und Václav Havel zusammengearbeitet. Für sein Werk wurde er sowohl in den USA als auch in Tschechien ausgezeichnet, zum Beispiel erhielt er den Magnesia-Litera-Preis für das tschechische Buch des Jahres 2005. Jan Novák lebt und arbeitet in Prag und Chicago.