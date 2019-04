Buchautor

Jan Michael Haft

Jan Michael Haft, geboren 1967 in München, ist ein deutscher Dokumentarfilmer. An der Technischen Universität München sowie an der Universität Würzburg studierte er Geologie, Paläontologie und Biologie. Anfang der 1990er Jahre begann er als Assistent beim Tierfilm, wo er im Verlauf mehrmonatiger Drehreisen, zum Beispiel von Wieland Lippoldmüller oder Walter Sigl, bei den Arbeiten half und wichtige Erfahrungen sammelte. 1996 gründete er seine eigene Filmproduktionsfirma.