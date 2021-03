Korbinian Verlag, Berlin 2020

ISBN 9783982122045, Kartoniert, 135 Seiten, 20.00 EUR

Mit Illustrationen von Janes Haid-Schmallenberg. Ein Tagtraum, in dem nur das erlaubt ist, was schön ist. Das heißt: Aperitifs trinken, in Betten herumliegen, mit Sportwagen fahren, Isabel-Marant-Schals…