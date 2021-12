Buchautor

Jacques Stéphen Alexis

Jacques Stéphen Alexis, geboren 1922 in Gonaïves, gehört zu den bedeutendsten haitianischen Schriftstellern. Nach seinem Medizinstudium bereiste er Europa und lebte eine Zeit in Kuba. Der Roman "Compère Général Soleil" macht ihn 1955 berühmt 1960 unterzeichnete er in Moskau im Namen der haitianischen Kommunisten die "Erklärung der 81". Im April 1961 wurde er bei seiner Rückkehr aus dem Exil von den Milizen des Diktators François Duvalier gefangen genommen, gefoltert und umgebracht.