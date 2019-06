Buchautor

J.S. Margot

J. S. Margot ist das Pseudonym der belgischen Autorin Margot Vanderstraeten. Sie studierte in den neunziger Jahren Französisch und Spanisch in Antwerpen und ist seitdem als Journalistin und Buchautorin tätig. Vanderstraeten hat bereits zahlreiche erfolgreiche Romane veröffentlicht. "Masel tov" ist in Belgien und den Niederlanden ein großer Bestseller und das Lieblingsbuch von Königin Mathilde.