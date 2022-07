Buchautor

Isik Kaya

Isik Kaya, geboren 1990, ist eine Medienkünstlerin, deren Arbeiten die Art und Weise erforscht, wie Menschen die zeitgenössische Landschaft gestalten. Sie ist MFA-Kandidatin in Bildender Kunst an der University of California, San Diego und hat einen BA-Abschluss in Fotografie und Videografie der Istanbul Bilgi University. Ihre Arbeiten wurden in zahlreichen Ausstellungen gezeigt, unter anderem in der Royal Geographic Society (UK), Kunsthalle Darmstadt, Galerie de L'Escale (Frankreich) und CICA Museum (Korea).