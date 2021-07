Buchautor

Isabelle Simler

Isabelle Simler ist eine französische Autorin und Illustratorin. Sie studierte Kunst an der Les Arts Décoratifs in Straßburg. Neben ihrer Autorenschaft und Illustrationstätigkeit entwickelte und zeichnete sie auch viele Zeichentrickfilme, insbesondere für den nationalen französischen Fernsehsender M6. Sie lebt in Paris.